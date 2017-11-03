Сытник говорит, что не предупреждал Авакова о задержании его сына

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявляет, что не предупреждал главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержания его сына.

Об этом он сказал во время слушаний Антикоррупционного комитета 3 ноября, отвечая на вопрос народного депутата Виктора Чумака.

"То, что написано, не соответствует действительности", - сказал Сытник в эфире "112 Украина".

Он добавил, что НАБУ не может обнародовать видео обыска, "потому что это не совсем будет правильно по этическим соображениям и по соображениям тайны следствия".

"Но если посмотреть реакцию участников, то будет очевидно, что они не знали о том, что у них будет обыск. Это видно из реакции на детективов, которые пришли с постановлением суда", - сказал Сытник.

Комментируя то, что он якобы говорил с Аваковым о варианте закона про Антикоррупционный суд, Сытник сказал:

"У меня абсолютно отсутствует опыт работы политиком. И, думаю, что ни в рамках этого комитета, ни в пределах Верховной Рады, пожалуй, ни один депутат не сможет сказать, что я к ним приходил для того, чтобы протягивать в той или иной степени законопроекты".

При этом он добавил, что публично о необходимости создания Антикоррупционного суда говорит уже 2 года.

"И это единственный способ, который я могу использовать, чтобы донести эту проблему до членов парламента", - подытожил руководитель НАБУ.

Как известно, ранее источники "Украинской правды" сообщали, что Сытник предупредил главу МВД Арсена Авакова об обысках и задержания его сына.

31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.

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