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Сытник о деле "рюкзаков": Проблема найти браслеты для подозреваемых

Пятница, 3 ноября 2017, 15:14

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что из-за отсутствия электронных браслетов пока невозможно обеспечить меру пресечения подозреваемым по делу о "рюкзаках МВД".

Об этом он сообщил во время заседания в парламентском комитете по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

"Сейчас у нас проблема в этом деле с тем, чтобы найти электронный браслет. Рюкзаки у нас есть, а браслетов у нас нет", - сказал Сытник.

Он также добавил, что сейчас Александр Аваков без электронного браслета.

Ранее Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что реальная цена рюкзаков, которые закупило Министерство МВД, была меньше, чем отмечалось в договоре, и их качество не соответствовало необходимым нормам.

Как известно, 31 октября НАБУ провело обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. В тот же день он был задержан.

По версии следствия, в 2015 году Аваков-младший и еще два человека были причастны к закупке за счет МВД рюкзаков по цене, существенно выше средне рыночной.

Читайте также: "Рюкзак наполовину пуст, или НАБУ между Порошенко и Аваковым".

Украинская правда
Темы: СытникНАБУАваковМВД
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