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Боевики стреляли из гранатометов на Донецком направлении, есть раненый - штаб

Пятница, 3 ноября 2017, 17:16

С начала этих суток обстановка в районе проведения АТО имела тенденцию к обострению, ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 3 ноября 2017.

С полуночи незаконные вооруженные формирования активизировали провокации на Донецком направлении.

"Так, из различных видов гранатометов и пулеметов боевики били по укреплениям украинской армии возле Зайцевого, Авдеевки, Песков, Луганского", - говорится в сообщении.

Неподалеку Каменки результате обстрела боевиков из стрелкового оружия был ранен военнослужащий сил АТО.

"На Луганском направлении оккупанты дважды обстреляли из 82-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов защитников Крымского. Также под огнем противника оказался наш опорный пункт недалеко Троицкого", - рассказали в пресс-центре.

Кроме того, сохраняется напряжение на Приморском направлении в районе Водяного.

"С полуночи пророссийские наемники трижды били подступах к этому поселка из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - отметили в штабе.

Всего с начала суток боевики 13 раз нарушили режим тишины. Украинские вооруженные силы применяли оружие на поражение противника во время 8 обстрелов.

Темы: АТОДонбассвойнаРосcия
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