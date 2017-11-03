В Германии выявили схему по "омоложению" машин для Украины

Прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для вывоза в Украину.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как сообщил в эфире телерадиокомпании MDR официальный представитель прокуратуры Галле, главное подозрение состоит в том, что три чиновницы за денежное вознаграждение принимали участие в коррупционной схеме, "омолаживая" регистрационные документы для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.

По сообщениям местных СМИ, выйти на след нечестных на руку чиновниц помогла информация из Украины. "Похоже, именно украинские таможенники передали информацию о злоупотреблениях немецким коллегам", - говорится в публикации.

По данным прокуратуры, к сделке также были причастны три автодилера из Галле. Они стремились избавиться от старых автомобилей и для этого подкупали чиновниц из ведомства регистрации. Те в свою очередь "снимали" с сопроводительных документов на машину несколько "лишних" лет.

После этого авто с новым "свидетельством о рождении" уходило на украинскую границу и ввозилось с низким акцизом.

Расследование по делу начали еще в августе. Тогда же были проведены и обыски в офисах автодилеров и ведомствах регистрации авто. На сегодня обнаружено не менее 82 автомобиля, регистрационная документация которых вызывает подозрения у следователей.

Подозреваемым сотрудницам грозит наказание сроком от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

Европейская правда