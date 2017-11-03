В городе, где убили депутата от БПП, нашли еще один труп

Полиция нашла еще одного убитого мужчину в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает пресс-секретарь управления Нацполиции в регионе Татьяна Погукай.

"В Луганской области полиция расследует убийство 28-летнего северодончанина. Сегодня (3 ноября - ред.) в городе Северодонецке сотрудниками полиции во время отработки территории города возле дома №28 по улице Центральной был обнаружен труп мужчины с признаками насильственной смерти", - рассказывает она.

По словам Погукай, правоохранители уже задержали человека, который подозревается в совершении преступления.

Следствие установило, что в одной из квартир дома по ул. Первомайской между гостем и хозяином квартиры произошел конфликт, который перерос в драку. Владелец жилья нанес гостю телесные повреждения, от которых тот скончался.

"Чтобы избавиться тела, злоумышленник вытащил пострадавшего из квартиры и на личном автомобиле вывез и оставил тело у дома №28", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ст. 115 УК (умышленное убийство).

Как сообщалось, в ночь со 2 на 3 ноября в Северодонецке нашли убитым председателя фракции БПП Северодонецкого горсовета Сергея Самарского.

Украинская правда