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В Нацполиции планируют сменить работу уголовного розыска

Пятница, 3 ноября 2017, 18:51

Глава Национальной полиции Сергей Князев рассказал о новациях, которые собираются внедрить в ведомстве в ближайшее время. Среди них - создание института детективов полиции.

Об этом сообщил глава Нацполиции при подведении итогов работы криминального блока за 10 месяцев 2017 года, передает пресс-служба ведомства.

Князев рассказал, что планируется создание полицейских подразделений, которые будут более активно противодействовать преступности. Одной из таких форм работы является создание института детективов полиции.

"Мы планируем переформатировать работу уголовного розыска - создаем полностью новое подразделение. Туда войдут лучшие работники, 70 процентов из которых - это оперативники, а еще 30 процентов - следователи", - отметил Сергей Князев.

Кроме того, он отметил, что в ведомстве планируют полностью изменить систему подбора и обучения кандидатов на службу в подразделениях криминальной полиции.

75-80 процентов кандидатов будут приходить на должности после определенного периода службы в подразделениях патрульной полиции. Таким образом, идя на службу, кандидат будет иметь определенный опыт работы.

В то же время остальные кандидаты - 20-25 процентов от необходимого количества оперативников - будут получать специализированное образование. После получения образования молодых оперативников будут учить их опытные коллеги.

Темы: полицияУкраина
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