Порошенко создал военно-гражданскую администрацию в Широкино и Бердянском

Президент Петр Порошенко создал военно-гражданскую администрацию сел Широкино и Бердянское Волновахского района Донецкой области.

Об этом говорится в указе президента №351/2017.

"Руководителю Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины, председателю Донецкой областной государственной администрации осуществить в соответствии с законом Украины "Про военно-гражданские администрации" мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации, указанной в статье 1 этого указа", - говорится в сообщении .

Отмечается, что этот указ вступает в силу со дня его опубликования.