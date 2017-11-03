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Полиция открыла дело против Барны из-за избиения предпринимателя

Пятница, 3 ноября 2017, 22:14

По словам предпринимателя из Тернопольской области Игоря Мизерота, его избил народный депутат от БПП Олег Барна.

Об этом Мизерота сообщил в эфире "112-Украина", передает DT.ua.

"Он приехал, я не ссорился, подошел. Понял, что это Барна, понял, что с ним не о чем говорить, у него "история". Я обернулся, шел, он напал на меня", - рассказал Мизерота.

Он рассказал, что Барна бил его по голове, в результате чего мужчина получил сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ссадины.

Причина конфликта, по словам Мизерота, это пруд, которым он владеет.

"Эта история длится три года, Барна из соседнего села, ему очень понравился мой пруд, он использует все возможности, законные и незаконные, которые только возможны, чтобы забрать пруд. Теперь у него нет аргументов, поэтому он воспользовался силой. Я понимаю, что ему ничего не будет, он в центре Киева сбил трамвай и ему это прошло", - заявил он.

Председатель районного отделения полиции Анатолий Мельник подтвердил, что Мизерота написал заявление на Барну, в результате чего открыли дело.

"Заявление зарегистрировано. Проводится досудебное следствие. Дело открыли по статье "умышленное причинение легких телесных повреждений". В больнице показали справку, где указано, что у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и гематомы", - рассказал он.

В то же время сам Барна считает, что Мизерота обладает прудом незаконно и водоем должен принадлежать государству.

Темы: Тернопольская область
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