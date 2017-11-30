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Сытник: Луценко не знал о спецоперации НАБУ

Четверг, 30 ноября 2017, 11:19
Сытник: Луценко не знал о спецоперации НАБУ

Генеральный прокурор Юрий Луценко не был осведомлен о специальной операции Национального антикорбюро по выявлению взяточничества в миграционной службе.

Об этом сообщил в четверг у ГПУ директор НАБУ Артем Сытник после двухчасовой встречи с Луценко.

По его словам, на встрече он и глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выяснили, что СБУ и ГПУ не обладали всей информацией о операции НАБУ по выявлению коррупции в ГМС.

Сытник говорит, что они с Холодницьким все рассказали Луценко, "чтобы расследования и НАБУ, и Генпрокуратуры были объективными".

"Генпрокурор также не был полностью осведомлен обо всей ситуации, он отталкивался от заявления чиновника ГСМ (первого заместителя главы службы Дины Пимаховой - ред.), мы предъявили свои материалы операции, и это, я думаю, поспособствует объективному расследованию дела относительно работников антикоррупционного бюро", - отметил он.

Как сообщалось, Сытник также рассказал, что они договорились с Луценко, что никого из детективов Национального антикоррупционного бюро задерживать не будут.

29 ноября Государственная миграционная служба сообщила, что агента НАБУ задержали при попытке передачи взятки первому заместителю главы ГМС Дине Пимаховой.

Кроме того, в среду вечером в Национальном антикоррупционном бюро прошли обыски.

30 ноября НАБУ заявило, что его детектив не предлагал взятку, а проводил спецоперацию, в которую вмешались Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины.

По утверждению НАБУ, ведя прослушивание для бюро, СБУ "завербовала" подозреваемую для давления и уголовного преследования работников антикоррупционного бюро.

Пимахова отрицает, что требовала взятку в 30 тысяч за легализацию иностранцев.

По словам чиновницы, ее родственник в Запорожье продавал микроавтобус – а Сергей Титенков (он же Боярский) вышел на нее, а потом склонял ко взятке. Она обратилася в СБУ по этом поводу – и Титенков оказался сотрудником НАБУ.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: СытникНАБУГенпрокуратураЛуценкомиграция
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