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США впервые нанесли авиудары по ИГИЛ в Сомали

Пятница, 3 ноября 2017, 23:10

Военные США впервые нанесли два воздушных удара по позициям ИГИЛ в Сомали.

Об этом заявило Африканское командование Вооруженных сил США, передает Укринформ.

"Американские вооруженные силы в сотрудничестве с федеральным правительством Сомали 3 ноября провели два отдельные воздушные удары по позициям ИДИЛ на северо-востоке Сомали, уничтожив несколько террористов", - говорится в заявлении.

Первый удар был осуществлен в полночь, второй - около 11 часов дня пятницы.

"Вооруженные силы США будут продолжать использовать все разрешенные законные меры для защиты американцев и отвода террористических угроз", - отметили в ВС США.

Как известно, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские военные останутся в Ираке до окончательной победы над боевиками "Исламского Государства".

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Темы: США
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