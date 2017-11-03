США впервые нанесли авиудары по ИГИЛ в Сомали

Военные США впервые нанесли два воздушных удара по позициям ИГИЛ в Сомали.

Об этом заявило Африканское командование Вооруженных сил США, передает Укринформ.

"Американские вооруженные силы в сотрудничестве с федеральным правительством Сомали 3 ноября провели два отдельные воздушные удары по позициям ИДИЛ на северо-востоке Сомали, уничтожив несколько террористов", - говорится в заявлении.

Первый удар был осуществлен в полночь, второй - около 11 часов дня пятницы.

"Вооруженные силы США будут продолжать использовать все разрешенные законные меры для защиты американцев и отвода террористических угроз", - отметили в ВС США.

Как известно, ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что американские военные останутся в Ираке до окончательной победы над боевиками "Исламского Государства".