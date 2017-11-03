РФ ответила на новые санкции Канады

Россия закроет въезд ряду канадских дипломатов в ответ на новые санкции.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы неоднократно предостерегали власти Канады от попыток санкционного давления на Россию, предупреждали, что подобные действия без ответа не останутся. Приходится действовать зеркально. Список длинный, в нем десятки фамилий. Речь идет о тех русофобски настроенных граждан Канады, которые планомерно занимались разрушением двусторонних отношений ", - заявили в МИД России.

Как известно, МИД Канады ввел санкции против 30 граждан РФ в связи с актом Магнитского.