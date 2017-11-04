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Московский суд зарегистрировал иск Навального к Путину

Суббота, 4 ноября 2017, 01:50

Тверской районный суд Москвы зарегистрировал иск российского оппозиционера Алексея Навального к президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко, передает Интерфакс.

Поводом для иска является запрет митингов в разных городах России.

"Каждую неделю мы отправляем около 200 заявок и везде отказы. Абсолютно незаконные. Вы же помните, что по закону нельзя просто запретить митинг. Власть обязана предложить альтернативную площадку. У нас (и у меня лично) нет ни малейших сомнений, что деятельность эта координируется из Москвы. Ну не могут чиновники во всех городах начать действовать одинаково незаконно без специальных указаний", - подчеркнул оппозиционер.

Как известно, ранее Алексей Навальный заявил, что собирается подать в суд на президента РФ Владимира Путина и его администрацию.

в феврале 2016 Алексей Навальный уже подавал административный иск к президенту России Владимиру Путину за нарушение последним закона "О противодействии коррупции".

Тогда Тверской суд Москвы отказался принимать иск к рассмотрению, поскольку заявление не подлежало рассмотрению в порядке административного производства.

Темы: РосcияПутин
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