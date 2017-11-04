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Финляндия анонсировала военные учения с США

Суббота, 4 ноября 2017, 02:18

Финляндия планирует провести масштабные военные учения с США и другими союзниками в связи с военной активностью РФ.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Юсси Ниинисто, передает Reuters.

"К учениям планируется привлечь призывников, резервистов и солдат, чтобы тренироваться вместе с нашими главными партнерами - Швецией, США и другими странами", - сообщил министр.

Ниинисто отметил, что маневры будут похожи на шведские учения "Аврора", которые прошли в сентябре. В "Авроре", по информации Reuters, приняли участие 19 тысяч военнослужащих.

Как известно, ранее США и Южная Корея провели совместные военные учения у берегов Корейского полуострова.

Темы: СШАФинляндия
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