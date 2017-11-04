Каталония за октябрь потеряла почти 15 тысяч рабочих мест - AP

Каталония за октябрь потеряла наибольшее рабочих мест среди 17 автономных регионов Испании.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации агентства, регион потерял почти 15 тысяч рабочих мест на фоне напряженной ситуации вокруг референдума о независимости.

Больше тысячи компаний перевели свои штаб-квартиры в другие испанские регионы - они опасаются остаться за пределами общего рынка ЕС в случае независимости Каталонии.

AP пишет, что уровень безработицы в Испании в октябре увеличился на 58 тысяч человек.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Позже Карлес Пучдемон поехал в Бельгию, где он заявил, что не будет просить политическое убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.