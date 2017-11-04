Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Каталония за октябрь потеряла почти 15 тысяч рабочих мест - AP

Суббота, 4 ноября 2017, 02:56

Каталония за октябрь потеряла наибольшее рабочих мест среди 17 автономных регионов Испании.

Об этом сообщает Associated Press.
По информации агентства, регион потерял почти 15 тысяч рабочих мест на фоне напряженной ситуации вокруг референдума о независимости.

Больше тысячи компаний перевели свои штаб-квартиры в другие испанские регионы - они опасаются остаться за пределами общего рынка ЕС в случае независимости Каталонии.

AP пишет, что уровень безработицы в Испании в октябре увеличился на 58 тысяч человек.

Как сообщалось, парламент Каталонии 27 октября проголосовал за провозглашение независимости от Испании.

Сенат Испании в свою очередь проголосовал за применение статьи 155 Конституции Испании, которая приостанавливает самоуправления в Каталонии.

В тот же день премьер Испании распустил парламент Каталонии и объявил новые выборы.

После сообщения в официальной газете испанского правительства, управление в Каталонии перешло к правительству в Мадриде. В частности, вице-премьера испанского правительства Сорайю Саенц де Сантамария назначили временной главой женералитата (правительства) Каталонии вместо отстраненного Карлеса Пучдемона.

Позже Карлес Пучдемон поехал в Бельгию, где он заявил, что не будет просить политическое убежище в Бельгии, однако в Испанию не вернется.

В тот же день Генпрокуратура подала иски против бывшего руководства Каталонии по обвинению в мятеже.

Темы: Каталония Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Каталония
Бывший лидер Каталонии вернулся в Италию на суд об экстрадиции
Суд в Италии освободил экс-лидера Каталонии, но он не должен покидать Сардинию
На Сардинии задержали экс-главу правительства Каталонии
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: