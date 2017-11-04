Оползень в Пакистане: погибли 8 детей

В результате оползня в горной местности Пакистана погибли 8 детей, еще двое - травмированы.

Об этом сообщает AP со ссылкой на спасателей.

Оползень произошел в селе Гардан в племенном регионе Баджор, когда дети собирали землю для укрепления своих домов.

Погибли семь девочек и один мальчик, детям было от 8 до 10 лет.

Местный чиновник Ариф Хан добавил, что спасатели длительное время проводили операции по освобождению детей из-под завалов.

Как сообщалось, в августе по меньшей мере 45 человек погибли в результате оползня, вызванного муссонными дождями в северной части Индии.