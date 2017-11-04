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Красный Крест признал исчезновение $5 млн на борьбу с Эболой

Суббота, 4 ноября 2017, 04:00
Красный Крест признал исчезновение $5 млн на борьбу с Эболой

Более 5 миллионов долларов помощи на борьбу с вирусом Эбола в Западной Африке исчезли из-за мошенничества и коррупции.

Об этом сообщает ВВС.

По информации ВВС, аудиторы обнаружили обнаружили закупки по завышенным ценам, фальшивые таможенные счета и выплаты зарплат несуществующим работникам.

В Красном Кресте заявили, что планируют ужесточить финансовые правила и привлечь к ответственности всех виновных.

Как сообщалось, вспышка Эболы в 2014-2016 годах унесла жизни не менее 10 тысяч человек.

Темы: коррупция
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