Сутки в АТО: 29 обстрелов, трое раненых

За прошедшие сутки, 4 ноября, российско-оккупационные группировки 29 раз нарушили перемирие - трое наших военных получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Наиболее горячо было на Донецком направлении. Почти с 18 часов и до полуночи боевики били из гранатометов и пулеметов по защитникам Авдеевки. Украинские воины жестко отвечали противнику. В результате этого противостояния, около 19 часов получил ранения один наш военнослужащий", - говорится в заявлении .

Под огонь пехотного вооружения оккупантов вечером попали наши опорные пункты у Песков, Зайцевого, шахты Бутовка и дважды неподалеку Луганского. В районе Троицкого враг применял минометы калибра 120 миллиметров.

На Луганском направлении, неподалеку Новоалександровки, после обстрела боевиков из крупнокалиберного пулемета получил ранения еще один военнослужащий сил АТО.

Кроме того, из минометов калибра 82 миллиметра оккупанты били на подступах к Трехизбенки. А весь спектр пехотного вооружения применяли у Станицы Луганской, Новозвановки, Валуйского.

На Приморском направлении вечером под огнем пророссийских наемников оказались украинские укрепления в окрестностях Талаковки и Тарамчука.

Силы АТО 17 раз отвечали врагу.