Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ДТП на трассе Львов-Тернополь погибли двое, четверо травмированы

Суббота, 4 ноября 2017, 09:09

На трассе Львов-Тернополь в результате ДТП 2 человека погибли и 4 госпитализированы.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

По данным департамента, авария произошла в селе Гаи Пустомытовского района поздно вечером 3 ноября: водитель легкового автомобиля "Фольксваген шаран" не справился с управлением и съехал в кювет.

На месте аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша, жители Пустомытовского района.

В больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год. Один из них житель Львова, трое – жители Пустомыстовского района.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Интерфакс-Украина

Темы: ДТПЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
ДТП
На Николаевщине столкнулись "скорая" и легковушка: трое погибших
Директору лесхоза, который сбил и оставил умирать 9-летнего ребенка, дали 4 года тюрьмы
В Германии разбился автобус с австрийскими туристами, направлявшийся в Норвегию
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: