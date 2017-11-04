В ДТП на трассе Львов-Тернополь погибли двое, четверо травмированы

На трассе Львов-Тернополь в результате ДТП 2 человека погибли и 4 госпитализированы.

Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.



По данным департамента, авария произошла в селе Гаи Пустомытовского района поздно вечером 3 ноября: водитель легкового автомобиля "Фольксваген шаран" не справился с управлением и съехал в кювет.



На месте аварии погибли 17-летняя девушка и 15-летний юноша, жители Пустомытовского района.



В больницы Львова доставлены в тяжелом состоянии еще 4 пострадавших молодых людей в возрасте 17-21 год. Один из них житель Львова, трое – жители Пустомыстовского района.



Полиция устанавливает обстоятельства аварии.

Интерфакс-Украина