В Киеве без отопления остается более 300 домов

В Киеве без отопления остается более 300 жилых домов из-за повреждения сетей.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба политика.

По словам Кличко, значительное количество аварий связано с изношенностью теплосетей, а ремонтные бригады "делают все, чтобы в кратчайшие сроки ликвидировать все аварийные ситуации".

Он добавил, что Киев прилагает усилия для решения проблемы изношенности сетей, "но это требует очень больших средств".

"В этом году заканчивается концессия с "Киевэнерго" и город рассматривает возможность либо передать все теплосети в муниципальное управление, либо привлечь международных операторов, которые могут взять сети в эффективное управление", - отметил Кличко.

Вместе с тем в КГГА сообщили, что принято решение о подключении к системе отопления учреждений бюджетной сферы, в частности, учреждений культуры, образования и т.п.

Речь идет о музеях, где хранятся исторические памятники, картинных галереях, а также о ВУЗах, сообщили в КГГА.

При этом замглавы КГГА Петр Пантелеев заявил, что нерешенный вопрос цены на газ для бюджетных учреждений "может привести к возникновению разницы в тарифах, что в дальнейшем может лечь на государственный бюджет".

Как известно, ранее в Национальном музее искусств им. Богдана и Варвары Ханенко заявили, что обеспокоены условиями хранения коллекции из-за отсутствия отопления в помещениях.

19 октября ОАО "Киевэнерго" сообщило, что начало отопительного сезона во многих социальных учреждениях Киева откладывается из-за неурегулированной цены на газ.

23 октября в КГГА заявили, что вопрос подачи тепла в ведомственные и административные здания Киева остается нерешенным из-за того, что не урегулирован вопрос цены на газ для бюджетных учреждений после поднятия цены на газ на 60% Кабмином.

Украинская правда