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АТО: Боевики вдвое увеличили количество обстрелов

Суббота, 4 ноября 2017, 11:41

В зоне проведения АТО противник вдвое увеличил количество обстрелов по всем направлениям, применяя запрещенное "Минском" вооружение, всего состоялось 29 обстрелов.

Об этом 4 ноября сообщил спикер Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

Вблизи Каменки, Авдеевки и Новоалександровки трое военных получили ранения.

На донецком направлении боевики стреляли возле Авдеевки, Троицкого, Зайцево, Луганского, Каменки, Песков. В течение суток боевики вели огонь 13 раз, в т.ч. из 120-мм миномета и БМП.

На приморском направлении произошло 6 обстрелов, в частности возле Водяного - из пулеметов, гранатометов и БМП. Также были обстреляны силы АТО возле Павлополя, Талаковки и Тарамчука. 

На луганском направлении боевики вели огонь вблизи Крымского, Новозвановки, Валуйского, Троицкого, Станицы Луганской и Новоалександровки из 82-мм гранатометов и стрелкового оружия. Все обстрелы были прицельными, отметил Лысенко.

Украинские военные вели огонь в ответ. 

Украинская правда

Темы: АТОДонбассМинские соглашенияоружие
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