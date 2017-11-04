В Москве проходит "Русский марш", есть задержанные

В Москве в районе Люблино проходит акция "Русский марш", согласованный властями столицы РФ.

Кроме того в День русского единства еще один "марш" проходит у станции метро "Октябрьское поле", пишет "Новая газета" Около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции участвуют в шествии. Они выкрикивают лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии.

Сторонники националистов уверены, что Белова и Демушкина осудили по политическим мотивам.

Несколько человек пытались вклиниться в колонну со стороны. Их увели в автозак, сообщает СМИ.

Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш.

Как сообщает "Дождь", полиция задержала в Люблине более 10 человек, среди них сторонники движения "Черный блок".

Согласно сообщению, на марше у одной из участниц произошла стычка с полицейским: женщина потеряла сознание, ее увезла машина скорой помощи.

ОМОН избил девушку, она лежит на земле без сознания. Приехала скорая #РусскийМарш #Москва pic.twitter.com/taKJcvRTTV — Денис Стяжкин (@styazshkin) November 4, 2017

Фото - "новая газета", "дождь"

По данным СМИ, четверо организаторов акции из пяти заявили об отказе от проведения "Русского марша" и стали отзывать с митинга своих сторонников. Пятый организатор акции согласился проводить марш.