Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Москве проходит "Русский марш", есть задержанные

Суббота, 4 ноября 2017, 12:33

В Москве в районе Люблино проходит акция "Русский марш",  согласованный властями столицы РФ.

Кроме того в День русского единства еще один "марш" проходит у станции метро "Октябрьское поле", пишет "Новая газета"

Около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции участвуют в шествии. Они выкрикивают лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии.

Сторонники националистов уверены, что Белова и Демушкина осудили по политическим мотивам.

Несколько человек пытались вклиниться в колонну со стороны. Их увели в автозак, сообщает СМИ.

Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш. 

Как сообщает "Дождь", полиция задержала в Люблине более 10 человек, среди них сторонники движения "Черный блок". 

Согласно сообщению, на марше у одной из участниц произошла стычка с полицейским: женщина потеряла сознание, ее увезла машина скорой помощи. 

 
 
 
Фото - "новая газета", "дождь" 

По данным СМИ, четверо организаторов акции из пяти заявили об отказе от проведения "Русского марша" и стали отзывать с митинга своих сторонников. Пятый организатор акции согласился проводить марш. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: Росcияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
Разведка Британии объяснила, для чего России отдельное подразделение Черноморского флота на Азове
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: