Метрополитен предупредил об ограничении на станциях из-за футбола

КП "Киевский метрополитен" предупредил об ограничении на вход на станции, прилегающие к НСК "Олимпийский" 5 ноября.

Об этом говорится в сообщении КП.

В частности, речь идет об изменениях в работе на станциях "Дворец спорта", "Площадь Льва Толстого" и "Олимпийская" в связи с проведением матча между ФК "Динамо" (Киев) и "Ворскла" (Полтава).

"После окончания футбола с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков возможно ограничение на вход. Ограничения вводятся в целях безопасности и во избежание скопления пассажиров на платформе", - отметили в метрополитене.