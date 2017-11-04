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Шахов дает 100 тысяч гривен за информацию об убийстве Самарского

Суббота, 4 ноября 2017, 18:26

Фонд нардепа от "Воли народа" Сергей Шахов объявил вознаграждение в 100 тысяч гривен за информацию об убийстве председателя фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергея Самарского.

Об этом сообщила в Facebook начальник отдела по связям Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

"Народный депутат Сергей Шахов готов вознаградить любого, кто сможет предоставить полноценную и правдивую информацию об убийстве Сергея Самарского суммой в 100 тысяч гривен", - написала Погукай.

В 2016 году Сергея Шахова избрали народным депутатом на 114 округе в Луганской области от "Нашего края", который называют пропрезидентским проектом.

Как известно, что вечером 2 ноября был убит председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Северодонецком горсовете Сергей Самарский.

В полиции заявили, что рассматривают несколько версий убийства. Основная - убийство на почве его политической деятельности.

Не исключена версия разбойного нападения и другие версии, связанные с его бизнес-делами, которыми он занимался до депутатства.

Знакомые Самарского рассказали, что ранее он получал угрозы, но оставался без охраны.

Украинская правда

Темы: убийствоЛуганская областьБПП
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