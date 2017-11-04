Порошенко по телефону поговорил с госсекретарем США

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщили на сайте президента.

"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемой участок российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины, а также отметил важность санкций против России, отметив, что только таким образом можно заставить РФ вернуться в международное правовое поле.

"Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США", - отметила пресс-служба Порошенко.

Собеседники обсудили проведение в Украине реформ.

"В частности, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной", - добавили в сообщении.

Кроме того, Тиллерсон сообщил президенту Украины о назначении Веса Митчелла помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, а также о его планах в ноябре посетить Украину.

Украинская правда