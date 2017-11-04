Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко по телефону поговорил с госсекретарем США

Суббота, 4 ноября 2017, 21:18

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем Соединенных Штатов Америки Рексом Тиллерсоном.

Об этом сообщили на сайте президента.

"Собеседники скоординировали дальнейшие шаги для развертывания международной миссии ООН на оккупированной части Донбасса, включая неконтролируемой участок российско-украинской границы", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил за поддержку Украины, а также отметил важность санкций против России, отметив, что только таким образом можно заставить РФ вернуться в международное правовое поле.

"Петр Порошенко и Рекс Тиллерсон уделили особое внимание вопросу освобождения заложников, которые незаконно содержатся на оккупированной территории и в российских тюрьмах. Собеседники также отметили важность усиления стратегического партнерства между Украиной и США", - отметила пресс-служба Порошенко.

Собеседники обсудили проведение в Украине реформ.

"В частности, была отмечена важность медицинской, образовательной, пенсионной реформ и антикоррупционной", - добавили в сообщении.

Кроме того, Тиллерсон сообщил президенту Украины о назначении Веса Митчелла помощником Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, а также о его планах в ноябре посетить Украину.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: