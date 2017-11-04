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Волкер предлагает Украине не вносить в ООН свою резолюцию по миротворцам

Суббота, 4 ноября 2017, 23:51
Волкер предлагает Украине не вносить в ООН свою резолюцию по миротворцам

США предложили Украине не вносить конкурирующую резолюцию по миротворческой миссии ООН на Донбассе в ответ на российскую и попытаться достичь договоренности.

Об этом сообщил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, передает Интерфакс-Украина.

"Когда Россия представила свою идею в сентябре, Украина была готова выйти со своим предложением ... Мы обсудили это и с Украиной и сказали: "Давайте не выдвигать конкурирующую резолюцию, попробуем начать дискуссию о принципах, о том, что должна делать эффективная миротворческая миссия . И посмотреть, можем ли мы достичь договоренности", - сказал американский дипломат на брифинге в Вашингтоне.

По его словам, сейчас идут дискуссии о принципах и элементах миссии ООН.

"Мы обсуждаем принципы и элементы, которые должны быть в будущей резолюции Совета безопасности ООН. И если мы сможем договориться - это будет лучший вариант для продвижения вперед", - пояснил Волкер.

По его словам, США, кроме России и Украины, проводят дипломатические дискуссии и координацию с Францией и Германией как с партнерами из Нормандского формата, а также Великобританией и Швецией, которые сейчас являются членами Совета безопасности ООН.

По мнению Волкера, чтобы миротворческая миссия была эффективна, необходим контроль над всей территорией Донбасса для наблюдения за перемещением тяжелых вооружений и для контроля за участками российско-украинской границы.

"Мы пытаемся посмотреть, возможно ли создать условия для миротворческих сил ООН, чтобы контролировать территории на востоке Украины. Это позволило бы восстановить доверие между сторонами, по крайней мере до международных сил ООН, и это создало бы возможность для Украины продвинуться вперед в реализации Минских соглашений, в частности в проведении выборов, которые сейчас они сделать не могут", - цитирует Волкера Госдеп.

Как сообщалось, 13 ноября состоится третья встреча Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

Ранее Курт Волкер заявил, что для введения миротворческой миссии ООН в Донбассе необходимо, чтобы Россия прежде всего вывела свои войска из ОРДЛО.

Волкер считает, что резолюцию ООН по миротворцах на Донбассе могут принять до конца этого года.

Темы: миротворцыДонбассООНРосcияСША
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