Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Саудовской Аравии задержаны 4 министра и 11 принцев

Воскресенье, 5 ноября 2017, 00:00

В Саудовской Аравии создан антикоррупционный комитет во главе с наследным принцем. В тот же день задержаны четыре действующих министра и 11 принцев.

Об этом сообщил телеканал Al Arabija, пишет DW.com.

О причинах этого решения пока не сообщается, но эксперты связывают это с тем, что за несколько часов до этого было объявлено о создании антикоррупционного комитета. Новый орган возглавил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

По информации агентства SPA, он отстранил от своих должностей трех высокопоставленных чиновников: министра национальной гвардии принца Митаба бен Абдуллу, министра экономики и планирования Аделя Факиха и командующего морским флотом Абдуллу аль-Султана.

Принц Мухаммед бен Салман ранее объявлял о намерении радикально модернизировать страну и ее экономику.

Темы: Саудовская Аравиякоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Саудовская Аравия
Кулеба объяснил "прорыв" в Джидде: Динамикой довольны
В Госдепе подвели итоги встречи в Саудовской Аравии
Саммит в Джидде показал рост разногласий Китая с Россией по войне в Украине – ISW
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: