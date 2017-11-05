Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесской области взорвали автомобиль, водитель погиб

Воскресенье, 5 ноября 2017, 01:15

В с. Маяки Беляевского района Одесской области произошел взрыв автомобиля. Владелец умер.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Установлено, что житель г. Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю "Нива-Шевроле", который был припаркован неподалеку.

Взрыв произошел, когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель. В результате 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался.

 

Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области.

"Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления", - отметил начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Темы: убийствовзрывОдесская областьполиция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
убийство
Россиянина не посадили за убийство жены, потому что он воевал в Украине
В КПРФ заявили об убийстве лидера компартии Приднестровья
Убийство российского капитана Ржицкого: в РФ заявили о задержании подозреваемого
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: