В Одесской области взорвали автомобиль, водитель погиб

В с. Маяки Беляевского района Одесской области произошел взрыв автомобиля. Владелец умер.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Установлено, что житель г. Теплодар, который работает на одном из частных рыболовных предприятий, вместе со знакомым вышел с территории причала, расположенного в с. Маяки, и направился к своему автомобилю "Нива-Шевроле", который был припаркован неподалеку.

Взрыв произошел, когда мужчины сели в автомобиль и водитель запустил двигатель. В результате 53-летний владелец транспортного средства получил телесные повреждения. Пострадавшему была вызвана карета скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина от полученных ранений скончался.

Пассажир автомобиля телесных повреждений не получил.

На место происшествия выехали руководители СБУ, облпрокуратуры и ГУНП в Одесской области.

"Проводится расследование, по результатам которого правоохранителями будут сделаны выводы о мотиве и обстоятельствах совершения данного преступления", - отметил начальник ГУНП в Одесской области генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.