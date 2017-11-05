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В лагере для беженцев в Сирии произошел взрыв, десятки жертв

Воскресенье, 5 ноября 2017, 01:56

Десятки человек погибли и получили ранения в результате взрыва в лагере для беженцев к северу от города Дейр-эз-Зор в Сирии.

Об этом со ссылкой на информационное агентство SANA и базирующуяся в Лондоне сирийскую оппозиционную организацию "Наблюдательный центр по правам человека" (SOHR) пишет DW.com

Боевик террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) подорвал заминированный автомобиль в лагере для беженцев. Точное число погибших и пострадавших неизвестно.

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Ранее, 2 ноября, было объявлено, что сирийские правительственные войска при поддержке российских ВКС полностью вытеснили боевиков (ИГ) из Дейр-эз-Зора - одного из последних удерживаемых ИГ городов на востоке Сирии.

Темы: Сириятерроризм
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