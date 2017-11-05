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На Херсонщине провели испытания зенитных ракет

Воскресенье, 5 ноября 2017, 02:59

В Херсонской области состоялись контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Об этом сообщает Командование воздушных сил ВСУ.

На временной площадке вблизи населенного пункта Александровка Херсонской области успешно завершились контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней дальности.

Всего было осуществлено 23 выстрела зенитными ракетными комплексами Бук-М1 и С-300, по 11 беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс" и по определенным воздушным точечным координатам.

 
Все фото: facebook.com/kpszsu
 
 

Кроме того, было осуществлено более 20 пусков подразделениями Сухопутных войск из зенитно-ракетных комплексов "ОСА"

По словам командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергея Дроздова дало возможность потренироваться боевого расчета, которые были внезапно передислоцированы из мест постоянного базирования в определенные районы для проведения практических пусков, успешно совершив марш они выполнили поставленную задачу.

Темы: Вооруженные силыХерсонская область
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