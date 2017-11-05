Трамп повторил желание встретиться с Путиным

Президент Дональд Трамп повторил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своей поездки в Азию.

Об этом пишет Bloomberg.

"Я думаю, это ожидаемо, что мы встретимся с Путиным, да", - сказал Трамп журналистам на борту самолета на пути в Токио.

"Нам нужна помощь Путина в Северной Корее, и мы встретимся с множеством разных лидеров", - добавил он.

Встреча, которая, как ожидается, состоится в кулуарах саммита Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, для Трампа и Путина станет второй.

В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта встреча обсуждается.

"Трудно переоценить важность и значение любых контактов между президентом России и Соединенными Штатами по всем международным вопросам", - сказал Песков.

Тем временем, как пишет издание, критики президента США обвиняют Белый дом в промедлении с новыми санкциями против России, принятыми Конгрессом в ответ на вмешательство России в выборы 2016 года.

Как сообщалось, о желании встретиться с Путиным Трамп заявил в интервью Fox News 2 ноября.

"У нас была встреча с Путиным. И может быть снова. Путин очень важен, потому что они могут помочь нам с Северной Кореей, они могут помочь нам с Сирией, мы должны поговорить об Украине", - заявил президент США.

Саммит лидеров АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге с 6 по 11 ноября.