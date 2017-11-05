На Полтавщине задержали более 40 человек, которые пытались захватить агрофирму

В Полтавской области полиция задержала рейдеров - более 40 человек, в т.ч. инициаторов, которые пытались завладеть активами агрофирмы.

Об этом говорится в сообщении управления полиции Полтавской области.

"Информация о противоправных действиях неизвестных лиц в Оржицком районе Полтавской области поступила в полицейских от местных жителей. Инициаторы беспорядков пытались скрыться на двух легковых авто, однако были задержаны в Оржицкому и Лубенском районах", - сообщили в полиции.

Задержанные доставлены в полицию, принимается решение об открытии уголовного производства.

Как сообщил на своей странице в Facebook нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, рейдеры "заехали в село с намерением захватить тамошнее аграрное предприятие".

"Этого им показалось мало и они начали буквально зачищать село, обворовывая дома жителей и уничтожая все, что попадалось на их пути. Селяне вызвали милицию, а пока те добирались на место - самостоятельно противостояли банде рейдеров", - отметил он.

Украинская правда