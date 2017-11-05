Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В центре Москвы полиция задерживает людей

Воскресенье, 5 ноября 2017, 11:22
В центре Москвы полиция задерживает людей

Полиция проводит задержания в районе Манежной площади и Тверского бульвара в Москве, проверяет сумки и документы прохожих.

Как сообщает "Дождь", по разным данным, в центре города задержаны до 42 человек.

В частности, фонд Михаила Ходорковскоо "Открытая Россия" сообщает о 19 задержанных, а "ОВД-Инфо" - о 42. 

"Известно, что в одном автозаке находятся 42 человека. Кого не задерживают, тех досматривают по несколько раз", - отмечается в сообщении. 
На Манежной площади людей досматривают. Вход на станцию "Охотный ряд" закрыт. 

В Петербурге полиция объявила контртеррористическую операцию, задержали несколько человек, сообщает "Эхо Москвы". 

"Нашли революционера. Обыскивают. Нашли пиротехнику, противогаз, маску... Изымають топор. ... Ещё одного революционера задержали. Прижали лицом к стене. Чисто за внешний вид", - отмечает журналист издания. 

Ранее оппозиционер Вячеслав Мальцев неоднократно заявлял, что 5 ноября 2017 года в России пройдет революция.

Накануне он сообщил о задержании более сотни своих сторонников по всей России.

 

В ФСБ заявляли, что задержали участников "законспирированной ячейки движения "Артподготовка" (запрещена в России), по данным ФСБ, они готовили поджоги административных зданий и нападения на полицейских 4 и 5 ноября.

Активистов движения задерживали в Москве, Красноярске, Краснодаре, Казани, Самаре, Саратове и Томске.

4 ноября в Москве и Подмосковье прошло более 20 обысков, связанных с "Артподготовкой".

Сам Мальцев заявлял, что "Артподготовка" является YouTube-каналом, а не движением. 

Темы: Росcияполицияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
Удар по Кривому Рогу: в больнице рассказали о состоянии раненых
Россияне пытаются увеличить производство ракет – ГУР
Путин в 10 раз увеличил штрафы за неявку в военкомат
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: