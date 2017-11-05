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Пентагон: Обезопасить все ядерные объекты КНДР можно только при вторжении

Воскресенье, 5 ноября 2017, 11:31
Пентагон: Обезопасить все ядерные объекты КНДР можно только при вторжении

Единственный способ найти и обеспечить безопасность всех объектов ядерного оружия Северной Кореи "с полной уверенностью" - это осуществить вторжение в страну.

Об этом говорится в оценке Пентагона возможного сценария военных действий США на Корейском полуострове, которую в Палату представителей США направил контр-адмирал Майкл Дюмон, заместитель директора Объединенного комитета начальников штабов, сообщает The Washington Post.

В письме говорится, что в ответ на вторжение КНДР может применить биологическое или химическое оружие. Впрочем подробное обсуждение того, как Соединенные Штаты будут реагировать на северокорейскую угрозу, не может обсуждаться публично.

Оценивая возможное количество жертв войны на полуострове, в Пентагоне подчеркнули, что подсчет таких сценариев является сложным и будет зависеть от "характера, интенсивности и продолжительности" северокорейской атаки.

Вместе с тем Дюмон подчеркнул, что военные поддерживают нынешнюю стратегию США в Северной Корее, возглавляемую государственным секретарем Рексом Тиллерсоном, в которой основное внимание уделяется укреплению экономического и дипломатического давления на Пхеньян, чтобы тот прекратил разработку ядерного оружия.

В докладе также рассматривается возможная реакция России и КНР. Военные в Пентагоне предполагают, что "Россия или Китай могут решить избегать конфликта с США или выступить на нашей стороне".

Европейская правда

Темы: КНДРядерное оружиеСША
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