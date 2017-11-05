Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На новогодние праздники украинцы будут отдыхать 6 дней

Воскресенье, 5 ноября 2017, 11:58

На Новый год и Рождество украинцы будут отдыхать 6 дней.

Об этом говорится в cообщении "Правительственного курьера".

В частности выходные на Новый год продлятся три дня - с 30 декабря (суббота) до 1 января (понедельник) включительно.

31 декабря и 7 января приходятся на воскресенье, в связи с чем 8 январю будет нерабочим днем.

"Таким образом выходными будут три дня подряд - 6, 7 и 8 января. Предпраздничных рабочих дней и укороченных на час дней не предусмотрено", - говорится в сообщении.

Темы: празднования
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
празднования
История праздника Ивана Купала. Какие традиции, приметы и предрассудки были в старину
Зеленский предложил изменить дату празднования Рождества и еще двух праздников
Зеленский установил 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: