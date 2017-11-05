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АТО: Боевики стреляли 26 раз, один боец ранен

Воскресенье, 5 ноября 2017, 12:45

В зоне проведения АТО боевики ведут прицельный огонь из оружия, запрещенного "Минском", за сутки зафиксировано 26 обстрелов, один украинский военный ранен.

Об этом 5 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, ранение боец ​​получил возле Новозвановки. 

На луганском направлении боевики вели огонь 14 раз: возле Новолуганского и Попасной - из БМП, возле Крымского и Новоалександровки - из 120-мм минометов. Кроме того близ Новотошковского, Зайцево и Крымского огонь вели из 82-мм миномета.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь 12 раз, чаще всего - в районе Водяного, применили гранатометы и пулеметы. Возле Красногоровки и Старогнатовки огонь велся из стрелкового оружия.

На донецком направлении не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Украинская правда

Темы: АТОДонбассжертвы
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