АТО: Боевики стреляли 26 раз, один боец ранен

В зоне проведения АТО боевики ведут прицельный огонь из оружия, запрещенного "Минском", за сутки зафиксировано 26 обстрелов, один украинский военный ранен.

Об этом 5 ноября сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

По данным штаба, ранение боец ​​получил возле Новозвановки.

На луганском направлении боевики вели огонь 14 раз: возле Новолуганского и Попасной - из БМП, возле Крымского и Новоалександровки - из 120-мм минометов. Кроме того близ Новотошковского, Зайцево и Крымского огонь вели из 82-мм миномета.

На мариупольском направлении боевики открывали огонь 12 раз, чаще всего - в районе Водяного, применили гранатометы и пулеметы. Возле Красногоровки и Старогнатовки огонь велся из стрелкового оружия.

На донецком направлении не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков.

Украинская правда