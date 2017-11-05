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Зарплата Луценко выросла до 172 тысяч

Воскресенье, 5 ноября 2017, 13:33
Зарплата Луценко выросла до 172 тысяч

Генпрокурор Юрий Луценко задекларировал получение дохода в виде заработной платы в размере 172 395 грн.

Соответствующие изменения внесены  Луценко на сайте НАПК 4 ноября.

В декларации, поданной 15 августа 2017 года, сообщалось о доходах в виде зарплаты в сумме 99 950 грн, в феврале, согласно декларированию, зарплата Луценко составляла 92 841 грн. В октябре Луценко заработал 142 тыс. гривен.

Кроме того 12 августа Луценко задекларировал подарок от сына Александра на сумму 119 350 грн.

Как известно, в июле Луценко заявил, что заработная плата региональных и местных прокуроров возрастет на 70%, административных руководителей - на 30%.

В августе Кабинет министров согласовал повышение оплаты труда работников прокуратуры. В частности отменена норма, согласно которой оклад генпрокурора и его заместителей составил определенное количество минимальных зарплат, а должностные оклады прокуроров и следователей вырастут в 2,8-3 раза.

Так, зарплата генпрокурора может составить 166 тыс грн в месяц с учетом премии и материальной помощи, его первый заместитель сможет получать 139 тыс грн, военный прокурор - 142 тыс грн, начальник департамента - почти 49 тыс грн.

Украинская правда 

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Темы: ЛуценкозарплатыГенпрокуратура
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