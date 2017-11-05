Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На встрече Путин и Трамп могут обсуждать Сирию - Песков

Воскресенье, 5 ноября 2017, 14:41

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темой возможной встречи президентов РФ и США может стать урегулирование ситуации в Сирии, планы по обсуждению ситуации в Украине не анонсируются.

Об этом сообщает "Интерфакс". 

По словам Пескова, ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США.

"Есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения", - отметил Песков.

Как известно, Путин и Трамп могут провести встречу  в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме в ноябре. 

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и отметил, что на ней можно было бы обсудить вопросы, касающиеся Северной Кореи, Сирии и Украины.

Темы: РосcияПутинТрампСирия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
60 тысяч тонн агропродукции, которую разбомбила РФ, должны были доставить в Китай - Зеленский
Последние новости
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
13:10
Hyundai Motor и Kia вышли на второе место в США по продажам электромобилей
Все новости...
Реклама: