На встрече Путин и Трамп могут обсуждать Сирию - Песков

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что темой возможной встречи президентов РФ и США может стать урегулирование ситуации в Сирии, планы по обсуждению ситуации в Украине не анонсируются.

Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам Пескова, ситуация в Сирии и вывод урегулирования в САР на новый уровень требует обсуждения президентов РФ и США.

"Есть много тем для обсуждения между Путиным и Трампом, поэтому в общих интересах, чтобы оба президента нашли возможность для более-менее продолжительного общения", - отметил Песков.

Как известно, Путин и Трамп могут провести встречу в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет во Вьетнаме в ноябре.