Под Волновахой задержали помощника "коменданта ДНР"

Под Волновахой (Донецкая обл) полиция задержали жителя Макеевки, который работал на боевиков.

Об этом 5 ноября сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.

"Мужчина почти всю жизнь занимался частным извозом на собственном автомобиле, в августе 2014 пришел в военную комендатуру террористов. Его назначили помощником дежурного коменданта. В обязанности помощника дежурного входил прием вызовов от жителей и направление патрулей по указанному адресу", - сообщили в полиции.

За свою работу денег мужчина не получал, только продуктовые наборы, которыми он обеспечивал свою семью.

В феврале 2015-го пособник боевиков уволился из комендатуры и устроился экспедитором на газовозе, перевозил автомобильное топливо с границы с РФ.

Житель Макеевки зарегистрировался в Волновахе как переселенец и планировал получать украинскую пенсию.

На въезде в Волноваху мужчину задержали полицейские и во время проверки установили его преступную деятельность, предусмотренную ч. 1 ст. 256 "Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности" УК.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.