Луценко связал убийство в Харькове с убийством Вороненкова

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что убитый в Харькове в результате обстрела авто Эдуард Аксельрод был связан с убийством Дениса Вороненкова, которого застрелили в центре Киева.

Комментарий генпрокурор разместил под сообщением нардепа Игоря Мосийчука о личности погибшего.

"Аксельрод - связь Тюрина и Василенко по организации убийства Вороненкова. Следствие ГПУ верно определило Тюрина как заказчика", - заявил он.

Как известно, в ночь на 5 ноября в центре Харькова неизвестные совершили несколько выстрелов по автомобилю "Audi", водитель иномарки погиб на месте. Факт события внесен в Едрей по ч. 1 ст. 115 УК "Убийство".

Впоследствии нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что погибший - Эдуард Аксельрод 1972 г.р., бизнесмен, однако чем занимался в последнее время - неизвестно.

23 марта 2017 года возле отеля "Премьер Палас" расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, который получил украинское гражданство.

9 октября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что организатором убийства Вороненкова является российский "вор в законе" Владимир Тюрин, который входил в ближайшее окружение вора в законе Деда Хасана и имеет значительное влияние в криминальном мире Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутской области и Испании.

Убийство совершил украинец Павел Паршов, ему помогали Юрий Василенко, Ярослав Тарасенко и Ярослав Левенец. Тарасенко задержан, Василенко и Левенец находятся в розыске.

Сам Тюрин обвинения в причастности к убийству Вороненкова отвергает.

Больше об убийстве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова читайте в материале "Месть по-русски. Кто, как и почему убил Дениса Вороненкова".

Украинская правда