Наблюдатели ОБСЕ увидели заминированный мост у Новотроицкого

Под мостом на дороге в Новотроицком наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали 9 квадратных деревянных ящиков с присоединенными к ним запальными шнурами.

Об этом сообщается в отчете миссии за 3 ноября.

"Команда миссии видела знаки, предупреждающие о минной опасности, а также ящики с присоединенными к ним запальными шнурами", - отмечается в отчете.

По данным миссии, ящики размещались под мостом на автодороге Н20 и были установлены в метре друг от друга на высоте 10–15 м над землей на опорных консолях моста между опорными колоннами и дорогой.

"Наблюдатели также отметили, что к каждому ящику были присоединены, по их оценке, запальные шнуры", - сообщили в ОБСЕ.

Также знаки, предупреждающие о минной опасности, члены патруля СММ видели на ул. Первомайской в Новотроицком и на на автодороге Н20 в 300 м к северу от блокпоста ВСУ.

Украинская правда