Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество задержанных в России превысило 400 человек

Воскресенье, 5 ноября 2017, 19:30

В России полиция задержала 412 человек на акциях "05.11.17" в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает "ОВД-Инфо". 

"В Москве задержали 376, в Петербурге - 13, в Ростове-на-Дону в отделении находятся 13 человек, в Краснодаре - 10, трое в Красноярске и два в Перми", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве на несколько дней объявлен план "Крепость" - "сбор личного состава, привлекаемого к прекращению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск".

Защитников задержанных не допускают к местам их содержания. 

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге задержанных, которым подбросили оружие, обвиняют в подготовке теракта.

Как известно, ранее в центре Москвы на Манежной площади правоохранители задержали более 260 человек, позже стало известно о задержании несовершеннолетних.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября должны состояться акции его сторонников.

Темы: Росcияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Киевский метрополитен считает, что реальная стоимость проезда превысила 30 гривен

В Раде ждут нового законопроекта о мобилизации в начале февраля

Пакистан нанес ответные удары по территории Ирана

обновленоПо всей Украине второй раз за утро раздавалась тревога

фотоРумыны заблокировали еще один пункт пропуска для украинских грузовиков

Умеров неожиданно отменил визит во Францию: ссылаются на "соображения безопасности"

Все новости...
Росcия
За минувшие сутки произошло 39 боевых столкновений с врагом – Генштаб
Они нам не нужны – ОП о "покушении" на Симоньян и Собчак
Терехов: Предварительно есть "прилеты" в центре Харькова
Последние новости
14:16
Украла полмиллиона донатов на ВСУ: жительница Первомайска получила срок
14:10
Россияне продолжают обстреливать Херсон: взрывы в центре города
14:10
На Черниговщине возле границы усилят контроль за передвижением гражданских лиц
14:09
карта В Украине еще день побудет тепло, а потом вернутся морозы
14:07
Какие жалобы о нарушении закона о языке чаще всего получал омбудсмен в 2023 году
13:48
В Минобороны объяснили, почему Умеров отложил поездку во Францию  
13:43
Свитолина и еще 3 украинки вышли в третий круг Australian Open
13:32
Лавров обвинил Запад в запугивании ядерным оружием
13:30
Топ-менеджер "Энергоатома" уехал за границу в отпуск и не вернулся - нардеп
13:16
Разведка Британии рассказала, как экономика России пострадала из-за нападения на Украину
Все новости...
Реклама: