В Техасе мужчина открыл огонь в церкви - не менее 27 погибших
По меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.
Об этом сообщает BBC.
Нападение произошло в Первой баптистской церкви в Сазерленд Спрингс в округе Уилсон.
"Полицейский комиссар на месте происшествия подтвердил, что по крайней мере 27 человек погибли. Несколько других людей, как сообщается, получили травмы", - пишет издание.
Правоохранители также отмечают, что нападающего после стрельбы убили.
FBI just arrived on the scene. The scene is getting pushed back. pic.twitter.com/vyIyNPZHou— Max Massey (@MaxMasseyTV) November 5, 2017
Для транспортировки раненых прилетели несколько вертолетов.
"Мы молимся со всеми, кто пострадал от этого злого поступка. Мы благодарны правоохранителям за их действия", - сказал губернатор Техаса Грег Абботт.
Он также отметил, что в ближайшее время Департамент общественной безопасности Техаса даст дополнительную информацию.
Украинская правда