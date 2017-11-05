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В Техасе мужчина открыл огонь в церкви - не менее 27 погибших

Воскресенье, 5 ноября 2017, 21:26

По меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.

Об этом сообщает BBC.

Нападение произошло в Первой баптистской церкви в Сазерленд Спрингс в округе Уилсон.

"Полицейский комиссар на месте происшествия подтвердил, что по крайней мере 27 человек погибли. Несколько других людей, как сообщается, получили травмы", - пишет издание.

Правоохранители также отмечают, что нападающего после стрельбы убили.

Для транспортировки раненых прилетели несколько вертолетов.

"Мы молимся со всеми, кто пострадал от этого злого поступка. Мы благодарны правоохранителям за их действия", - сказал губернатор Техаса Грег Абботт.

Он также отметил, что в ближайшее время Департамент общественной безопасности Техаса даст дополнительную информацию.

Украинская правда

Темы: США
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