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В авиакатастрофе погиб принц Саудовской Аравии

Воскресенье, 5 ноября 2017, 22:27

В воскресенье в результате падения вертолета погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бин Мукрин вместе с другими высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на собственные источники.

"Принц Мансур бин Мукрин, заместитель губернатора Асира, умер в результате крушения вертолета, вместе с рядом должностных лиц в регионе Асир", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Саудовской Аравии арестовали известного миллиардера-инвестора, принца Ал-Валида бин Талала, а также по меньшей мере 10 других принцев, четырех министров и десятки бывших министров.

Украинская правда

Темы: Саудовская Аравия
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