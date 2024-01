В авиакатастрофе погиб принц Саудовской Аравии

В воскресенье в результате падения вертолета погиб заместитель губернатора провинции Асир принц Мансур бин Мукрин вместе с другими высокопоставленными чиновниками Саудовской Аравии.

Об этом сообщает "Al Arabiya" со ссылкой на собственные источники.

"Принц Мансур бин Мукрин, заместитель губернатора Асира, умер в результате крушения вертолета, вместе с рядом должностных лиц в регионе Асир", - говорится в сообщении.

A helicopter downs in Saudi Arabia with 8 senior Saudi officials in it, including Prince Mansur Bin Mukrin. pic.twitter.com/TQF3rOVmwy