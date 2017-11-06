"Paradise Papers": олигархи спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро

Документы "Paradise Papers" показывают, что самые богатые люди планеты спрятали в оффшорах почти 8 триллионов евро.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

"Супер-богачи спрятали в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ", - говорится в документах.

Деньги прятали в оффшорах 19 островных государств: Арубы, Багам, Доминики, Вануату, Самоа, Тринидада и Тобаго и других.

Как известно, журналисты проработали 13,4 млн файлов и обнаружили "налоговые лазейки и резонансные деловые контакты высокопоставленных лиц".

"Paradise Papers" показывают финансовые связи министра торговли США Уилбура Росса с компаниями, которые принадлежат окружению президента РФ Владимира Путина.

Кроме этого, сообщается, что российские государственные компании - ВТБ Банк и "Газпром" - инвестировали в Facebook и Twitter.

Как сообщалось, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.