"Paradise Papers" разоблачили оффшорные связи 13 "друзей Трампа"

По меньшей мере 13 человек из ближайшего окружения президента США Дональда Трампа фигурируют в списках "Paradise Papers".

Об этом сообщает официальный сайт Международного консорциума журналистских расследований.

В документах указаны министр торговли Уилбур Росс, госсекретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес.

Также среди владельцев офшорных счетов фигурируют советник Трампа Томас Баррак-младший, гендиректор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, советник президента Карл Айкан и главный советник Трампа по вопросам экономики Гэри Кохн.

Кроме этого, сообщается о 6 донорах президентской кампании Трампа: магнат казино Шелдон Адельсон, магнат недвижимости Джеффри Палмер, миллиардер Чарльз и Дэвид Кохи, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, миллиардер Стив Уинн и гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер.

Как известно, весной 2017 года участники Международного консорциума журналистов-расследователей, а также Центра расследования коррупции и организованной преступности OCCRP, которые в прошлом году обнародовали проект "Панама Пейперз", получили доступ к новым документам: новое журналистское расследование назвали "Пэрэдайз Пейперз" или "Документы из райских островов".

В этих документах также фигурирует оффшор президента Петра Порошенко. Новые данные позволили журналистам предположить, что Порошенко создал оффшорную компанию не для того, чтобы передать "Рошен" в "слепой траст", а чтобы минимизировать налоги.