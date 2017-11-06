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Протесты в РФ: более сотни задержанных ночуют в полиции

Понедельник, 6 ноября 2017, 04:19

Более сотни задержанных на акциях протеста в России не отпускают из отделений полиции.

Об этом сообщает ОВД-Инфо.

"02:35 ночи - в отделениях полиции остаются ночевать 112 человек: 106 в Москве, 5 - в Санкт-Петербурге и один - в Ростове-на-Дону", - говорится в заявлении.

Как известно, количество задержанных на акциях "05.11.17" превысила 400 человек.

Также сообщается, что в Санкт-Петербурге задержанных, которым подбросили оружие, обвиняют в подготовке теракта.

Как известно, ранее в центре Москвы на Манежной площади правоохранители задержали более 260 человек, позже стало известно о задержании несовершеннолетних.

Российский оппозиционер Вячеслав Мальцев заявлял, что 5 ноября должны состояться акции его сторонников.

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Темы: Росcия
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