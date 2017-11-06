Трамп назвал стрельбу в Техасе "актом зла"
Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в церкви Техаса, в результате которой погибли по меньшей мере 27 человек, актом зла.
Об этом сообщает CNN.
"Этот ужасный акт зла произошел в то время, как жертвы и их семьи находились в священном месте. Нельзя описать словами боль и горе, которые мы все чувствуем, и нам трудно представить страдания тех, кто потерял сегодня своих родных", - заявил президент США.
Также сообщается, что Трамп пообещал поддержку властям штата со стороны федерального правительства.
"Все американцы молятся, чтобы Бог помог раненым и семьям погибших. Мы никогда не оставим их", - подчеркнул политик.
Как известно, по меньшей мере 27 человек погибли после того, как мужчина открыл огонь в техасской церкви в США во время воскресной службы.
Позже полиция назвала имя нападающего - его идентифицировали как 26-летнего ветерана Военно-воздушных сил США Девина Патрика Келли.