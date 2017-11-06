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В Крыму заявили, что под Киевом есть центр по его "дискредитации"

Понедельник, 6 ноября 2017, 07:45

Оккупационные власти аннексированного Россией Крыма считают, что Украина и страны Запада ведут против них "информационную войну".

Об этом заявил "РИА Новости" так называемый "вице-премьер" Крыма Дмитрий Полонский.

Ранее "глава Крыма" Сергей Аксенов обвинил Киев и страны Запада в том, что они развязали против полуострова масштабную "информационную войну", привлекая к подрывной работе и крымчан, которые покинули полуостров.

Полонский же сказал: "Руководит всем этим центр, созданный под Киевом, для дискредитации российских и крымских властей и вообще всех тех процессов, которые происходят в Республике Крым и Российской Федерации в целом".

Он заявил, что центр курируют украинские и западные спецслужбы.

По словам Полонского, кампания по "дискредитации Крыма" уже видна на страницах различных интернет-изданий и в социальных сетях.

"Мы должны сделать все от нас зависящие, чтобы эту угрозу нейтрализовать. Все кто задействованы в этой схеме, они все уже проявились, поэтому этих товарищей все давно уже идентифицировали", – сказал он.

"Я думаю, что эта затея по дискредитации Крыма заранее обречена на неудачу. Наша задача была в том, чтобы все это вовремя вскрыть, и я думаю, что мы это сделали весьма успешно", – добавил Полонский.

Как известно, Россия с помощью антиукраинской пропаганды в 2014 году аннексировала Крым, который имел автономный статус в Украине, и развязала вооруженный конфликт на Донбассе, который привел к захвату части восточной территории Украины.

На прошлой неделе главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что на оккупированной части Донбасса работает "Центр специальных операций", который координируют кадровые офицеры спецслужб Российской Федерации. Именно он, по мнению украинского следствия, стоит за рядом резонансных убийств в Украине последних лет.

Темы: Крыманнексияпропагандасоцсетимедиа
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