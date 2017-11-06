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В Калиновке после взрывов боеприпасов нашли 3153 опасных предмета

Понедельник, 6 ноября 2017, 08:19

Вблизи военного склада в Калиновке Винницкой области после сентябрьского пожара обнаружили уже 3153 взрывоопасных предмета.

Об этом по состоянию на 7 утра 6 ноября сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Обследовано 30 248 га территории, обнаружено и изъято 3153 взрывоопасных предметов, выполнено 493 заявки от населения", – говорится в сообщении.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечено 744 человека и 155 единиц техники, из них от ГСЧС 60 человек и 23 единицы техники.

Пожар с последующим детонированием на территории военного склада Министерства обороны вблизи г. Калиновка произошел 26 сентября.

Темы: оружиеВинницкая областьГСЧСМинобороны
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