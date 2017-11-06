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НАПК поймало 3 депутатой на конфликте интересов

Понедельник, 6 ноября 2017, 08:40

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 депутатов Волновахского райсовета Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о Вячеславе Мельнике, Иване Мельнике и Богдане Рогаченко, нарушивших требования части первой статьи 172-7 (совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов) КоАП.

"Во время заседания районного совета чиновники не сообщили о наличии у них реального конфликта интересов и осуществили действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: приняли участие в голосовании районного совета в интересах предприятия, в котором являются руководителями", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что Иван и Вячеслав Мельник являются соучредителями предприятия, а Богдан Рогаченко заместителем гендиректора.

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Темы: НАПКкоррупция
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