НАПК поймало 3 депутатой на конфликте интересов

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протоколы об административных правонарушениях в отношении 3 депутатов Волновахского райсовета Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Речь идет о Вячеславе Мельнике, Иване Мельнике и Богдане Рогаченко, нарушивших требования части первой статьи 172-7 (совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов) КоАП.

"Во время заседания районного совета чиновники не сообщили о наличии у них реального конфликта интересов и осуществили действия в условиях реального конфликта интересов, а именно: приняли участие в голосовании районного совета в интересах предприятия, в котором являются руководителями", - сообщили в НАПК.

Отмечается, что Иван и Вячеслав Мельник являются соучредителями предприятия, а Богдан Рогаченко заместителем гендиректора.